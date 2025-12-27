Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda yabancı uyruklu T.M. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!

        Benzer Haberler

        Tarsus Üniversitesi öğrencileri Mercan Bilim Merkezi'nde bilimle buluştu
        Tarsus Üniversitesi öğrencileri Mercan Bilim Merkezi'nde bilimle buluştu
        AYKOME'nin 2025 yılı 2. Genel Kurulu gerçekleştirildi
        AYKOME'nin 2025 yılı 2. Genel Kurulu gerçekleştirildi
        Mersin polisinden MİT destekli operasyon: 33 milyonluk uyuşturucu ele geçir...
        Mersin polisinden MİT destekli operasyon: 33 milyonluk uyuşturucu ele geçir...
        Yapay zeka tehlikesi büyüyor: "Sahte içerikler kamuoyunun algısını çok hızl...
        Yapay zeka tehlikesi büyüyor: "Sahte içerikler kamuoyunun algısını çok hızl...
        MERCEK'te dijital tasarım ve Canva kursuna yoğun ilgi
        MERCEK'te dijital tasarım ve Canva kursuna yoğun ilgi
        Mersin'de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında oyuncular arasında arbede...
        Mersin'de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında oyuncular arasında arbede...