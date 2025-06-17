Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Çukurova Uluslararası Havalimanı uçuşlarına Amsterdam ve Tiran da ekleniyor

        SERKAN AVCİ - Yaz sezonunun başlamasıyla farklı destinasyonlara ulaşım imkanlarının arttığı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, 29 Haziran'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a ve 30 Haziran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a direkt uçuşlar başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Uluslararası Havalimanı uçuşlarına Amsterdam ve Tiran da ekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERKAN AVCİ - Yaz sezonunun başlamasıyla farklı destinasyonlara ulaşım imkanlarının arttığı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, 29 Haziran'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a ve 30 Haziran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a direkt uçuşlar başlıyor.

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 Ağustos 2024'te resmi açılışı gerçekleştirilen havalimanı, Çukurova bölgesinin turizm ve ticaret potansiyeline katkı sağlayıp kolay ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

        Çukurova Uluslararası Havalimanı dış hatları, Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih kentlerinin yanı sıra Londra, Lefkoşa, Beyrut, Podgorica, Medine, Şarm El-Şeyh, Dubai, Moskova, Üsküp ve Bakü'ye aktarmasız yolculuk fırsatı tanıyor.

        Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'a başlayacak seferlerle Çukurova Uluslararası Havalimanı, 13 ülkede 19 noktaya direkt ulaşım imkanı sunar hale gelecek.

        Yeni destinasyonların ilk uçuşları, 29 Haziran'da Amsterdam'a, 30 Haziran'da Tiran'a gerçekleşecek.

        - "Amacımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı tüm dünyaya tanıtmak"

        Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, AA muhabirine, bölgenin kalkınmasında lokomotif rol üstlenmeye gayret ettiklerini söyledi.

        Havalimanının Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Niğde'ye hizmet vermek üzere inşa edildiğini belirten Oflaz, "Geçen yıl 10 Ağustos'ta açıldık. Sezon sonu açılmıştık ama bunu fırsata çevirip çalışmalarımızı bu bağlamda sürdürdük. Trendimiz yükselerek devam edecek. Amacımız, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı tüm dünyaya tanıtmak. 11 ülkeye uçtuğumuz noktada dünyanın algısının yavaşça buraya yöneldiğini de söyleyebiliriz." diye konuştu.

        Oflaz, 1 Haziran'da Makedonya'nın başkenti Üsküp'e, 15 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü seferlerinin başladığını, direkt uçuşlar sayesindeki ulaşım kolaylığının bölgenin turizm ve ticaretine olumlu yansıdığını vurguladı.

        - "Yolcumuz dünyanın neresine uçmak istiyorsa oraya yolculuk yapabilecek"

        Çukurova Uluslararası Havalimanı uçuş ağı seçeneklerinin Amsterdam ve Tiran seferleriyle genişleyeceğini dile getiren Oflaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Trendimiz artacak. Yolcumuz Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldiği zaman dünyanın neresine uçmak istiyorsa oraya buradan yolculuk yapabilecek. Bütün yolcularımız gitmek istedikleri yerlere doğrudan uçmak istiyor. Bir tatil planı yaparken A noktasından aktarma yaparak B noktasına ulaşmak yolcularımızı yoruyor. Bizim de amacımız, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan yolcumuzu yormadan, gitmek istedikleri noktaya aktarmasız, direkt uçuşla bağlamak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?

        Benzer Haberler

        Mersin'de zabıtanın bulduğu ziynet eşyası sahibine ulaştırıldı
        Mersin'de zabıtanın bulduğu ziynet eşyası sahibine ulaştırıldı
        Esnaf cinayetine 3 tutuklama
        Esnaf cinayetine 3 tutuklama
        Karavan, otoyolda kamyona çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Karavan, otoyolda kamyona çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de karavanın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de karavanın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti...
        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti...
        Sosyal medyadan öldüğünü yaydılar; asılsız paylaşımlara tepki gösterdi
        Sosyal medyadan öldüğünü yaydılar; asılsız paylaşımlara tepki gösterdi