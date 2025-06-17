Kaymakam Topsakaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, Sahil Güvenlik Komutanlığının kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek üzere kapasitesini ve performansını sürekli olarak artırdığını belirtti.
Komutanlığın çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü kaydeden Topsakaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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