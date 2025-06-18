Mersin'de sahil bandında temizlik yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye personeli, öğrenciler ve öğretmenler sahilde temizlik çalışması yaptı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye personeli, öğrenciler ve öğretmenler sahilde temizlik çalışması yaptı.
Gülnar Belediyesince "Temiz Çevre, Mutlu Gelecek" sloganıyla ilçeye bağlı Büyükeceli Sahili'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte belediye personeli, Büyükeceli İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri sahil bandındaki atıkları topladı.
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