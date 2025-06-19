Mersin'de bilgi ile ayet ve hadis ezberleme yarışması düzenlendi

Bilgi yarışmasını Anamur'dan katılan Mehmet Ali Ekinci kazanırken ayet ve hadis ezberleme yarışmasında da Veysel Şahin birinci oldu.

Mersin'de İl Müftülüğünce düzenlenen bilgi ile ayet ve hadis ezberleme yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

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