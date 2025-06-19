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        Bozyazı'da polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:32
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        Bozyazı'da polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirdi.

        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünce boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler kapsamında çalışma başlatıldı.

        Polis ekipleri ilçedeki vatandaşları ve işletmeleri ziyaret ederek boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve boğulmalarda ilk yardım konularında bilgilendirdi.

        Çalışma kapsamında broşür de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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