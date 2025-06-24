Mersin'de üniversiteli 60 yaş üstü vatandaşlar konser verdi

Konsere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, MEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, ​​​​​​​Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Mustafa Sarı da katıldı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, yetişkin üyeler geçen yıl Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde açılan 60+ Tazelenme Üniversitesine kayıt yaptırdı.

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