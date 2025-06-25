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        Mersin'de turizm bölgesindeki 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza kesildi

        Mersin'de turizm bölgesindeki denetimlerde 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:29
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        Mersin'de turizm bölgesindeki 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza kesildi
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        Mersin'de turizm bölgesindeki denetimlerde 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, günübirlik kiraya verilen konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, turizm bölgesindeki 885 daire ile 37 günübirlik konaklama tesisini denetledi.

        Kontrollerde, "emniyet terminallerine bağlanmadan konaklama faaliyeti yürüttüğü" belirlenen 2 daire sahibine 272 bin 378 lira ceza verildi.

        Uygulamada, "anlık veri göndermedikleri" tespit edilen 3 tesise de 204 bin 249 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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