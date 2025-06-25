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        Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda lemur, geyik, zebra ve tay yavruları dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:19
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        Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı
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        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda lemur, geyik, zebra ve tay yavruları dünyaya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, çok sayıda hayvan türünü barından Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki doğa parkında popülasyon, yeni yavrularla arttı.

        Parkta dünyaya gelen lemur, geyik, zebra ve tay yavrularına veteriner kontrolünde bakılıyor.

        Tarsus Doğa Parkı'nda görevli Biyolog Yılmaz Ölmez, şu bilgileri paylaştı:

        "Zebramız, türünün Tarsus Doğa Parkı'ndaki ilk yavrusu oldu. Vatandaşlar zebrayı soruyorlardı, şimdi direkt yavruların yanına geçiyor. Ziyaretçiler gezerken geyik yavrularını da görüyor. Lemurlar da çok sosyal varlıklar. Yavrusu olan hayvanlar daha fazla ilgi çekiyor. Maymun ve primat grubunda da doğum bekliyoruz."

        Veteriner Hekim Sibel Mazlum da doğum yapan türlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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