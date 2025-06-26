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        Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları 30 Haziran'da başlayacak

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Yaz Kur'an Kursları 30 Haziran'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:53
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        Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları 30 Haziran'da başlayacak
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Yaz Kur'an Kursları 30 Haziran'da başlayacak.

        İlçe Müftüsü Yakup Avcı, yaptığı açıklamada, Bozyazı'da çeşitli yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarında eğitim verileceğini belirtti.

        Kursların 15 Ağustos'ta sona ereceğini kaydeden Avcı, "Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek, dini bilgiyle buluşmak, cami ortamını yakından tanımak ve manevi gelişimlerini desteklemek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz Kur'an kurslarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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