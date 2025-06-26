Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları 30 Haziran'da başlayacak

Kursların 15 Ağustos'ta sona ereceğini kaydeden Avcı, "Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek, dini bilgiyle buluşmak, cami ortamını yakından tanımak ve manevi gelişimlerini desteklemek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz Kur'an kurslarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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