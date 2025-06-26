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        Mersin'de "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:16
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        Mersin'de "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
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        Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi.

        Vali Atilla Toros, programın açılışında, çevreyi korumanın artık seçenek değil, zorunluluk olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Depozito Yönetim Sistemi, yalnızca çevre projesi değildir. Bu sistem, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişinde stratejik bir eşiktir. İsrafı önleyen, kaynakları koruyan ve doğayı yaşatan güçlü bir adımdır. Yeni sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlar kaynağından ayrıştırılarak toplanacak, ekonomiye kazandırılacak. Bu vesileyle yeni istihdam alanları oluşturulacak. Bu süreci toplumsal bilinçlenme hamlesi olarak görüyoruz. Sistemin pilot illerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Kent genelinde projeye güçlü sahiplenme bekliyoruz."

        Proje sayesinde toplumda çevre bilincinin daha da güçleneceğini dile getiren Toros, hem doğanın nefes alacağını hem de Türkiye'nin kazanacağını vurguladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de atıklar ve geri dönüşüm konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi ise sisteme yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Cam, plastik, alüminyum tenekelerden yılda 25 milyar şişe üretiliyor. Türkiye'de tüketim kültürü arttıkça daha da fazla tüketilmeye devam edilecek. Maalesef bugüne kadar bu şişelerin yüzde 20'si bile geri dönüşüme sağlıklı şekilde gitmiyordu. Bu sistem sayesinde ciddi koruma kalkanı oluşacak ve beraberinde döngüsel ekonomi modeli çerçevesinde başta sanayicilerimiz olmak üzere çeşitli sektörler bundan faydalanacak."

        MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da projeye ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

        Toplantıda Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosu gösterildi, Türkiye Çevre Ajansı Depozito Yönetim Sistemi Direktörü Halime Sezer de sunum yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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