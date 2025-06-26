Mersin'de "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi.

Vali Atilla Toros, programın açılışında, çevreyi korumanın artık seçenek değil, zorunluluk olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Depozito Yönetim Sistemi, yalnızca çevre projesi değildir. Bu sistem, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişinde stratejik bir eşiktir. İsrafı önleyen, kaynakları koruyan ve doğayı yaşatan güçlü bir adımdır. Yeni sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlar kaynağından ayrıştırılarak toplanacak, ekonomiye kazandırılacak. Bu vesileyle yeni istihdam alanları oluşturulacak. Bu süreci toplumsal bilinçlenme hamlesi olarak görüyoruz. Sistemin pilot illerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Kent genelinde projeye güçlü sahiplenme bekliyoruz."

Proje sayesinde toplumda çevre bilincinin daha da güçleneceğini dile getiren Toros, hem doğanın nefes alacağını hem de Türkiye'nin kazanacağını vurguladı.