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        Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında söyleşi yapıldı

        Mersin'de bu yıl düzenlenecek "Mersin Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında söyleşi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:20
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        Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında söyleşi yapıldı
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        Mersin'de bu yıl düzenlenecek "Mersin Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında söyleşi yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Sanat Etkinlikleri Derneğince, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger yaptı.

        "Mersin ve Müzik" konulu söyleşide, piyanist Gülsin Onay ve orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen konuşmacı olarak yer aldı.

        Etkinliğin ardından Onay, katılımcılara piyano dinletisi sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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