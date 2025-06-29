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        Mersin'de geri manevra yapan kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mersin'in Anamur ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:23
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        Mersin'de geri manevra yapan kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Mersin'in Anamur ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        O.A. idaresindeki 33 LZ 100 plakalı kamyon, Esentepe Mahallesi'nde sokaktan geri manevra yaparak çıktığı sırada Torin Can'a çarptı.

        Ağır yaralanan yaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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