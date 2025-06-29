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        Mersin'de "Gülnar Batırık Festivali" düzenlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde kadınlara özel "Gülnar Batırık Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:15
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        Mersin'de "Gülnar Batırık Festivali" düzenlendi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde kadınlara özel "Gülnar Batırık Festivali" gerçekleştirildi.

        Gülnar Belediyesince Gölet Restoran'da organize edilen festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festivalde katılımcılar, bulgurla yapılan yöresel yemek batırığı hazırladı.

        En iyi batırık hazırlayan kadınlara çeşitli ödüller verildi.

        Belediye tarafından festival kapsamında hayata geçirilen "sosyal lokal" de hizmete açıldı.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, festivalin, yöresel lezzetlerin yaşatılması ve mahallelerin kaynaşması açısından önemli olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve onlara modern alan sunmak en büyük arzumuzdu. Lokalimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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