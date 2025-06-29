Mersin'de "Gülnar Batırık Festivali" düzenlendi

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, festivalin, yöresel lezzetlerin yaşatılması ve mahallelerin kaynaşması açısından önemli olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve onlara modern alan sunmak en büyük arzumuzdu. Lokalimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye tarafından festival kapsamında hayata geçirilen "sosyal lokal" de hizmete açıldı.

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