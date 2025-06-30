GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ve 10 arazöz yönlendirildi.
Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ateş, söndürme çalışmalarını takip etti.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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