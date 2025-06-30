GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ateş, söndürme çalışmalarını takip etti.

Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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