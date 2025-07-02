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        Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan Kaymakam Duru'ya ziyaret

        Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:51
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        Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan Kaymakam Duru'ya ziyaret
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        Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyarette bulundu.

        Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş'in eşlik ettiği Ataş, ilçeye atanan Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi.

        Ataş, Duru'ya orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar ve alınan önlemleri anlattı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Duru da Ataş'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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