Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan Kaymakam Duru'ya ziyaret
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyarette bulundu.
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyarette bulundu.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş'in eşlik ettiği Ataş, ilçeye atanan Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Ataş, Duru'ya orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar ve alınan önlemleri anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Duru da Ataş'a teşekkür etti.
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