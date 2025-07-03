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        Mersin'de kayıp olarak aranan avukat kadın denizde ölü bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat kadının cesedi denizde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:14
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        Mersin'de kayıp olarak aranan avukat kadın denizde ölü bulundu
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        Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat kadının cesedi denizde bulundu.

        Şırnak'tan tatil için Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'daki evlerine giden avukat P.B'den (46) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri hem denizde hem karada arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni denizde bulundu.

        Suda boğulduğu belirlenen P.B'nin cesedi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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