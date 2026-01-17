Mersin'de otoyol jandarmasından dron destekli trafik denetimi

Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 5 sürücüye 6 bin 230 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi için otoyol jandarmasınca denetim yapıldı. Mersin Gişeleri'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirilen dron destekli denetimde, 5 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 230 lira ceza verildi.

