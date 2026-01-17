Habertürk
Habertürk
        Mersin'de otoyol jandarmasından dron destekli trafik denetimi

        Mersin'de otoyol jandarmasından dron destekli trafik denetimi

        Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 5 sürücüye 6 bin 230 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:59
        Mersin'de otoyol jandarmasından dron destekli trafik denetimi
        Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 5 sürücüye 6 bin 230 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi için otoyol jandarmasınca denetim yapıldı.

        Mersin Gişeleri'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirilen dron destekli denetimde, 5 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 230 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

