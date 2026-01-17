Habertürk
        Mersin Spor ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek istiyor

        Mersin Spor ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek istiyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 2025-2026 sezonun ikinci yarısında çıkış yakalamayı hedefliyor.

        Giriş: 17.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:03
        Mersin Spor ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek istiyor
        Mersin ekibi, bu sezonun ilk yarısını hem ligde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoğun maç trafiğiyle geçirdi.

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını geçme başarısı göstererek play-in etabına kalan Mersin Spor, bu turda 2 kez karşılaştığı Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e yenilerek organizasyona veda etti.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise çıktığı 15 karşılaşmada 4 galibiyeti ve 11 yenilgisi bulunan Mersin Spor, ligde 19 puanla 13. sırada yer buldu.

        Lige odaklanan Mersin ekibi, sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 13.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda Glint Manisa Basketi ağırlayacak. Bu karşılaşmadan galibiyet almak isteyen Mersin Spor, ikinci yarıda çıkış yaparak üst sıralarda yer almayı istiyor.




        - "Oyuncularıma güvenim tam"

        Mersin Spor Başantrenörü Carles Duran Ortega, AA muhabirine, takımın başına yeni geldiğini ve Mersin'de mutlu olduğunu söyledi.

        Takım olarak biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Ortega, ligin ikinci yarısında başarı hedeflediklerini belirtti.

        Ortega, ikinci yarının uzun bir periyot olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Geliştirmemiz ve yapmamız gereken gereken bir sürü şey var. Bizim için skor tek önemli şey değil. Önemli olan sahada ne kadar geliştiğin ve uğraştığındır. Geliştikçe skora da yansıyacaktır. Hem hücumda hem savunmada oynamamız çok önemli. Oyuncularıma güvenim tam. Oyuncu grubumla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Glint Manisa Basket maçı bizim için önemli. İkinci yarının ilk maçını oynayacağız. Keyif almak istiyoruz."

        Ortega, taraftarların desteğinin önemli olduğunu belirterek, herkesi maça beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

