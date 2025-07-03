Mersin'de çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Saray Mahallesi'ndeki çöplükte sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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