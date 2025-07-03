Mersin'de çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Saray Mahallesi'ndeki çöplükte sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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