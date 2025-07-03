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        Mersin'de çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:35
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        Mersin'de çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Saray Mahallesi'ndeki çöplükte sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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