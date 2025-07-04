Mersin'de tırda kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Burada yapılan taramada tırda şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından Mersin Uluslararası Limanı'ndaki bir tır, konteyner tarama sistemine yönlendirildi.

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