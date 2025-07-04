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        Mersin'de tırda kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

        Mersin'de gümrük kaçağı 1400 karton elektronik sigara tütünü ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:05
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        Mersin'de tırda kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
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        Mersin'de gümrük kaçağı 1400 karton elektronik sigara tütünü ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından Mersin Uluslararası Limanı'ndaki bir tır, konteyner tarama sistemine yönlendirildi.

        Burada yapılan taramada tırda şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

        Ekiplerce yapılan detaylı aramada tırın dorsesinde gümrük kaçağı 1400 karton elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla tır sürücüsü gözaltına alındı, araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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