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        Anamur'da Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

        Anamur Kaymakamlığı koordinesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:11
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        Anamur'da Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
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        Anamur Kaymakamlığı koordinesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Kemal Duru başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerde sunulan hizmetler ele alındı.

        Muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantıda, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş de orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik sunum yaptı.

        Toplantı, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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