Mersin Spor'da genel menajerliğe Cihan Mumcuoğulları getirildi

Bu kapsamda Cihan Mumcuoğulları'nın genel menajer olarak göreve başladığının belirtildiği açıklamada, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi, yönetim vizyonu ve basketbola katkılarıyla tanınan Mumcuoğulları'nın kulübümüzün sportif ve kurumsal hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamasının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.