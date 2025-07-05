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        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, orman ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:55
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        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, orman ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

        Pembecik Mahallesi Karadere mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 2 arazöz ve su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, orman ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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