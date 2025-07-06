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        Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:35
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        Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ise ağır yaralandığı belirlendi.

        Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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