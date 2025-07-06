KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Mersin'de "Ada Kıbrıs" sergisini ziyaret etti:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Mersin'de açılan "Ada Kıbrıs" sergisini gezdi.

KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı da olan Ataoğlu, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılan "Ada Kıbrıs" sergisini ziyaret etti.

KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz'ın eşlik ettiği Ataoğlu, KKTC'nin tarihi ve turistik mekanları, yöresel lezzetleri ile sosyal faaliyetlerine ilişkin görsellerin yer aldığı eserleri inceledi.

- "Bütün kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bekliyoruz"

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, AA muhabirine, kısa bir süre önce KKTC'nin turizminin tanıtılması amacıyla oluşturulan "Ada Kıbrıs" projesinin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Proje sayesinde Türkiye'de yaşayan herkesi KKTC'ye davet ettiklerini anlatan Ataoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil, yaşamakla olur. Bütün kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bekliyoruz. Farklı adalara, ülkelere değil, kendi adamıza, ülkemize gitmemiz gerekir. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyoruz." diye konuştu.