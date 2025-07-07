Mersin'de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası kesildi

Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım (para cezası) uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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