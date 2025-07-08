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        Mut'ta kaçış rampasının temeli atıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde kaçış rampasının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:12 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:12
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        Mut'ta kaçış rampasının temeli atıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde kaçış rampasının temeli atıldı.

        Mut-Sertavul yolu Burunköy Mahallesi mevkisinde yapılacak kaçış rampası için temel atma töreni düzenlendi.

        Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, törende, rampanın bölge için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

        Bu güzergahta geçmişte çok sayıda kaza meydana geldiğini belirten Çelikkol, "Rampanın tamamlanmasıyla kazalarda ciddi azalma bekliyoruz. Projenin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Evren ise projenin uzun yıllar süren bir mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.

        Tören, İlçe Müftüsü Hasan Akça'nın yaptığı duanın ardından rampanın ilk harcının dökülmesiyle sona erdi.

        Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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