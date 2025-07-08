Mut'ta kaçış rampasının temeli atıldı

Mersin'in Mut ilçesinde kaçış rampasının temeli atıldı.

Mut-Sertavul yolu Burunköy Mahallesi mevkisinde yapılacak kaçış rampası için temel atma töreni düzenlendi.

Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, törende, rampanın bölge için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu güzergahta geçmişte çok sayıda kaza meydana geldiğini belirten Çelikkol, "Rampanın tamamlanmasıyla kazalarda ciddi azalma bekliyoruz. Projenin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Evren ise projenin uzun yıllar süren bir mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.

Tören, İlçe Müftüsü Hasan Akça'nın yaptığı duanın ardından rampanın ilk harcının dökülmesiyle sona erdi.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.