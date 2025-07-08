Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor, ABD'li basketbolcu Justin Cobbs ile yeniden anlaştı

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, ABD'li oyun kurucu Justin Cobbs ile yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor, ABD'li basketbolcu Justin Cobbs ile yeniden anlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, ABD'li oyun kurucu Justin Cobbs ile yeni sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Cobbs ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Oyun kurucumuz geçtiğimiz sezonda gösterdiği liderlik, saha görüşü ve kritik anlardaki etkili performansıyla takımımıza değerli katkılar sunmuştur. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü

        Benzer Haberler

        Mut'ta kaçış rampasının temeli atıldı
        Mut'ta kaçış rampasının temeli atıldı
        Mersin'de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası kesildi
        Mersin'de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası kesildi
        Mersin Spor İngiliz basketbolcu Gabriel Olaseni ile yeniden anlaştı
        Mersin Spor İngiliz basketbolcu Gabriel Olaseni ile yeniden anlaştı
        Mersin'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
        Mersin'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
        Mersin'deki Yapraklı Koy denizde "havuz keyfi" yapmak isteyenleri ağırlıyor
        Mersin'deki Yapraklı Koy denizde "havuz keyfi" yapmak isteyenleri ağırlıyor
        KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Mersin'de "Ada Kıbrıs" sergisini ziyaret...
        KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Mersin'de "Ada Kıbrıs" sergisini ziyaret...