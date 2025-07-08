Mersin Spor, ABD'li basketbolcu Justin Cobbs ile yeniden anlaştı

Açıklamada, "Oyun kurucumuz geçtiğimiz sezonda gösterdiği liderlik, saha görüşü ve kritik anlardaki etkili performansıyla takımımıza değerli katkılar sunmuştur. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Cobbs ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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