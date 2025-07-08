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        Mersin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:53
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        Mersin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Mehmet Ummak yönetimindeki 71 BA 585 plakalı otomobil, Narlıkuyu Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, yol kenarına devrilip ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde araçtaki sürücünün yaşamını yitirdiği, E.U.A'nın ise ağır yaralandığı belirlendi.

        Yaralı E.U.A, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Ummak'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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