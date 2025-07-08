Mersin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Ummak yönetimindeki 71 BA 585 plakalı otomobil, Narlıkuyu Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, yol kenarına devrilip ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde araçtaki sürücünün yaşamını yitirdiği, E.U.A'nın ise ağır yaralandığı belirlendi.
Yaralı E.U.A, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Ummak'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
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