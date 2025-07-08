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        Mersin'de aranan 21 hükümlü ve 1697 şüpheli yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 21 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1697 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:48 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:48
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        Mersin'de aranan 21 hükümlü ve 1697 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 21 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1697 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilere yönelik haziran ayında çalışma yapıldı.

        Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 21 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1697 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 336'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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