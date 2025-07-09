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        Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu

        Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Alata" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:05
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        Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu
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        Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Alata" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, uydu takip cihazı takılan ve "Alata" adı verilen deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

        MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, "Alata"nın suyla buluşturdukları en büyük kaplumbağalardan biri olduğunu söyledi.

        Kaplumbağanın yaşının 75-80 arasında, kabuk boyunun da 97 santimetre olduğunu dile getiren Ergene, "Alata"nın yolculuğu boyunca kendilerine güzel bilgiler sağlayacağını belirtti.

        Ergene, bu kez farklı uydu cihazı kullandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Cihaz sadece konum değil aynı zamanda sıcaklık ve derinlikle ilgili de bilgi verecek. 'Hangi bölgedeler, neredeler, nasıl besleniyorlar, hangi bölgeleri besin alanı olarak seçiyorlar?' gibi sorular hakkında bilgi almış olacağız. Özellikle sıcaklık bizim için önemli veri kaynağı olacak. İklim değişikliği hepimizin en büyük problemlerinden biri. İklim değişikliğiyle ilgili olarak 'Acaba bu hayvanların göç yollarında değişiklik var mı?' sorusuna karşılık küçük de olsa bilgi vermiş olacak."

        Kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan "Kızkalesi", "Mersin Üniversitesi", "Atlas" "Soli" ve "Yüzüncü Yıl Davultepe" adlı yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakılmıştı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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