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        Bozyazı'da lise öğrencileri 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Ergün Bal'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:05
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        Bozyazı'da lise öğrencileri 15 Temmuz gazisini ziyaret etti
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Ergün Bal'a ziyarette bulundu.

        Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan gazi Bal'ı iş yerinde ziyaret etti.

        Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler, Bal ile sohbet etti.

        Öğrenciler, ziyaretin sonunda Bal'a çiçek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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