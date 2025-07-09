Bozyazı'da lise öğrencileri 15 Temmuz gazisini ziyaret etti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Ergün Bal'a ziyarette bulundu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Ergün Bal'a ziyarette bulundu.
Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan gazi Bal'ı iş yerinde ziyaret etti.
Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler, Bal ile sohbet etti.
Öğrenciler, ziyaretin sonunda Bal'a çiçek verdi.
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