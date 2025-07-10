Bozyazı'da sıcak hava etkili oluyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sıcak hava etkili oluyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sıcak hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı ilçede işlek bulvar, meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.
İlçede, bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor.
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