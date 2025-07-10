Mersin'de üniversite öğrencilerine yönelik "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi
Mersin'de Yeşilayın desteğiyle Çukurova Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü tarafından düzenlenen "Dijital Detoks Kampı"na 45 genç katıldı.
Mersin'de Yeşilayın desteğiyle Çukurova Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü tarafından düzenlenen "Dijital Detoks Kampı"na 45 genç katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ÜNİDES Programı kapsamında organize edilen etkinlik, 2-3 Temmuz'da Tarsus Gençlik Kampı'nda yapıldı.
Kampa katılan 45 üniversite öğrencisine, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin uzman psikologları tarafından bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı.
Etkinlik boyunca cep telefonlarından uzak kalan gençler, doğada vakit geçirdi, çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.
Kamp kapsamında düzenlenen panelde de Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ile Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldi.
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