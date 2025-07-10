Mersin'de üniversite öğrencilerine yönelik "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi

Kamp kapsamında düzenlenen panelde de Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ile Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldi.

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