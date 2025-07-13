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        Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir restoranda müşteriler ve personel arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 02:18 Güncelleme: 13.07.2025 - 02:18
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        Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir restoranda müşteriler ve personel arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda iş yeri sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında "hesap tutarı" iddiasıyla gerginlik yaşandı.

        İşletme personelinin de dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Olayda, restoran sahibi ve çalışanların da arasında olduğu 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Silahla başından yaralanan Mehmet H'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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