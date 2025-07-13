Erdemli'de LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan iki öğrenciye ödül verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan iki öğrenciye ödül verildi.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurs merkezlerinde eğitim alan Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu öğrencileri Emine Feyza Turan ve Muhammed Akif Yıldırım, sınavda başarılı oldu.
Belediye Başkanı Mustafa Kara, bir araya geldiği öğrencilere çeyrek altın hediye etti.
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