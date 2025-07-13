Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Erdemli'de LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan iki öğrenciye ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 13.07.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdemli'de LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan iki öğrenciye ödül verildi.

        Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurs merkezlerinde eğitim alan Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu öğrencileri Emine Feyza Turan ve Muhammed Akif Yıldırım, sınavda başarılı oldu.

        Belediye Başkanı Mustafa Kara, bir araya geldiği öğrencilere çeyrek altın hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Restoranda silahlı ve bıçaklı 'hesap' kavgası; 1'i ağır, 7 yaralı
        Restoranda silahlı ve bıçaklı 'hesap' kavgası; 1'i ağır, 7 yaralı
        Anamur'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Anamur'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
        Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
        Cami avlusunda uyuşturucu içerken kendisini uyaran müezzini bıçakladı; olay...
        Cami avlusunda uyuşturucu içerken kendisini uyaran müezzini bıçakladı; olay...
        Mersin'de cami avlusunda müezzini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Mersin'de cami avlusunda müezzini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Depremin izlerini sanatla siliyor
        Depremin izlerini sanatla siliyor