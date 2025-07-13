Erdemli'de LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Belediye Başkanı Mustafa Kara, bir araya geldiği öğrencilere çeyrek altın hediye etti.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurs merkezlerinde eğitim alan Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu öğrencileri Emine Feyza Turan ve Muhammed Akif Yıldırım, sınavda başarılı oldu.

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