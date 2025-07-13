Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de anaç kaplumbağaların kumsala çıkışlarında artış gözlendi

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'deki kumsallar, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de anaç kaplumbağaların kumsala çıkışlarında artış gözlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'deki kumsallar, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya başladı.

        Her yıl binlerce yavru kaplumbağanın denizle buluştuğu Mersin'de, Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallara giden anaç kaplumbağalar yumurta bırakmaya devam ediyor.

        Kaplumbağaların yumurta bıraktığı sahillere zarar gelmemesi için çeşitli önlemler alınıyor.

        Yuvaların tespit edilmesinin ardından yetkililer tarafından bölgeye uyarıcı levhalar asılıyor ve demir tel yerleştiriliyor.

        - "Anaçların kumsala çıkış oranı yüksek"

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, kentteki yuvalama alanlarında bu yıl çok sayıda anaç kaplumbağa izine rastladıklarını söyledi.

        Yuva sayısında artış beklediklerini dile getiren Ergene, şu değerlendirmede bulundu:

        "Anaçların kumsala çıkış oranı geçmiş yıllara göre biraz daha yüksek görünüyor. Tam sonucu üreme sezonunun sonunda anlayabiliriz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda Kazanlı, Davultepe ve Alata'yı kontrol ettik. Buralarda çıkışlar çok yüksek. Anaçların kumsala çıkışlarının yüksek olması yuva sayısının da yüksek olacağıyla ilgili işaret olarak görünüyor."

        - "Kumsallara çöp atılmasın, ateş yakılmasın"

        Ergene, deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminde vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

        Vatandaşların deniz canlısını kurtarma adı altında çeşitli eylemlerde bulunduğunu vurgulayan Ergene, şöyle konuştu:

        "Vatandaşın niyeti iyi ama bu canlıların kendi kendilerine yolları bulmaları ve gitmeleri gerekiyor. Kumsaldaki yavruları toplayıp denize atıyorlar. Lütfen bu tip davranışlarda bulunulmasın. Kumsallara çöp atılmasın, ateş yakılmasın, eşya, şemsiye, şezlong bırakılmasın. Bunlar çok önemli. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, yumurtalamaya çıkmış anaca hiçbir şekilde dokunmasınlar."

        Ergene, deniz kaplumbağalarına yuva olan kentteki kumsalların ekoturizm açısından da önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Motosikletin trafik ışıklarında bekleyen minibüse çarptığı kaza kamerada
        Motosikletin trafik ışıklarında bekleyen minibüse çarptığı kaza kamerada
        Restoranda silahlı ve bıçaklı 'hesap' kavgası; 1'i ağır, 7 yaralı
        Restoranda silahlı ve bıçaklı 'hesap' kavgası; 1'i ağır, 7 yaralı
        Erdemli'de LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
        Erdemli'de LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
        Anamur'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Anamur'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
        Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
        Cami avlusunda uyuşturucu içerken kendisini uyaran müezzini bıçakladı; olay...
        Cami avlusunda uyuşturucu içerken kendisini uyaran müezzini bıçakladı; olay...