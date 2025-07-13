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        Bozyazı'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:33
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        Bozyazı'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        E.K. idaresindeki 33 ZR 992 plakalı kamyonet, Merkez Mahallesi'nde önce G.K'nin kullandığı elektrikli bisiklete, sonra da park halindeki 33 ZK 870 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan G.K, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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