Mersin'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi defnedildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi defnedildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi defnedildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Bölge Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Aydoğan Sukuşu'nun (31) kullandığı 01 SM 058 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Kızkalesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Sukuşu'nun cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Buradaki işlemlerinin ardından Sukuşu'nun cenazesi tören için meslektaşlarının omzunda Türbe Mezarlığı'na getirildi.
Aydoğan Sukuşu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene Sukuşu'nun yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.