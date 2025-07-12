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        Mersin'de müezzini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Mersin'de dün cami avlusunda bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 23:37 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:37
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        Mersin'de müezzini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Mersin'de dün cami avlusunda bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneylioğlu Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Ömer Tekdemir'in bıçakla bacağından yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tekdemir'in taburcu edildiği öğrenildi.

        Tekdemir, dün cami avlusunda oturan Ö.T'yi yanında uyuşturucu kullanımı için aparat bulunduğu gerekçesiyle uyarmış, bunun üzerine bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaralayan zanlı, polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından Tekdemir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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