Mersin'de müezzini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Tekdemir, dün cami avlusunda oturan Ö.T'yi yanında uyuşturucu kullanımı için aparat bulunduğu gerekçesiyle uyarmış, bunun üzerine bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaralayan zanlı, polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından Tekdemir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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