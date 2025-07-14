Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve bağımsızlığını canı pahasına koruduğunu belirtti.

        Milletin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iradesine sahip çıktığını kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletimiz, istiklal ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbe teşebbüsüne geçit vermeyen milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce demokrasi nöbeti tutarak demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu şanlı mücadelede, vatan, millet, bayrak, istiklal ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla

        Benzer Haberler

        Mersin'de nakliye dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutu...
        Mersin'de nakliye dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutu...
        Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
        Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
        Bariyere çarpan otomobil, ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
        Bariyere çarpan otomobil, ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi defn...
        Mersin'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi defn...
        Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
        Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı