Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve bağımsızlığını canı pahasına koruduğunu belirtti.
Milletin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iradesine sahip çıktığını kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletimiz, istiklal ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbe teşebbüsüne geçit vermeyen milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce demokrasi nöbeti tutarak demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu şanlı mücadelede, vatan, millet, bayrak, istiklal ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."
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