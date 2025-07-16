Mersin'de orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Valiliğin açıklamasına göre, 13 Temmuz'da Tarsus ilçesindeki ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle aynı gün kontrol altına alınan yangına ilişkin jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

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