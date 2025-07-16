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        Mersin'de orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:24
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        Mersin'de orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, 13 Temmuz'da Tarsus ilçesindeki ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle aynı gün kontrol altına alınan yangına ilişkin jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

        Ekipler, yangınları çıkarttığı şüphesiyle H.Ç'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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