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        Bozyazı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:11
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        Bozyazı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Denizciler Mahallesi Kur'an Kursu'nda yapılan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

        Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

        Türk Kızılay gönüllüleri de Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara dondurma ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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