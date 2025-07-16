Bozyazı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

Türk Kızılay gönüllüleri de Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara dondurma ikram etti.

Denizciler Mahallesi Kur'an Kursu'nda yapılan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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