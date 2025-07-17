Mersin'de imece usulü hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı

Kurar, AA muhabirine, gelenekleri yaşatmayı, mahalleli arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Mahalle halkımız, evlerinden getirdikleri malzemelerle bu güzel etkinliğe destek oldu. Bu dayanışma sayesinde binlerce kişiye aşure ikram etme imkanı bulduk. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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