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        Mersin'de imece usulü hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde imece usulüyle hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:57
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        Mersin'de imece usulü hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde imece usulüyle hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

        Şeyhömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar'ın öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşların temin ettikleri malzemelerle kazanlarda aşure hazırlandı.

        Burada pişirilen aşure 1000 kişiye dağıtıldı.

        Kurar, AA muhabirine, gelenekleri yaşatmayı, mahalleli arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Mahalle halkımız, evlerinden getirdikleri malzemelerle bu güzel etkinliğe destek oldu. Bu dayanışma sayesinde binlerce kişiye aşure ikram etme imkanı bulduk. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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