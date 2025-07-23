Mersin'de sıcak havadan bunalanlar sahilleri hareketlendirdi

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalanlar, denizde yüzerek serinledi.

Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının da yüzde 60'ı aştığı ilçede Taşucu, Arkum ve Atayurt mahallelerindeki kumsallarda yoğunluk oluştu.

Şemsiyelerin gölgelerinde dinlenen ziyaretçiler, serinlemek için denizde yüzerek vakit geçirdi.

Bazı yerli ve yabancı turistler de Taşucu Limanı'ndan kalkan teknelerle Akdeniz'in koylarını gezdi.

Ziyaretçilerden Ufuk Yumruoğlu, AA muhabirine, İstanbul'dan tatil için Silifke'ye geldiklerini söyledi.

Suda serinlemeye çalıştıklarını belirten Yumruoğlu, "Çok sıcak ve nem var. Bu şekilde ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama çok fazla etkileniyoruz. Allah'tan deniz var. Suya girip çıktıktan sonra esintide serinlemek iyi geliyor." dedi.