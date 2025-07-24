Mersin'de bir kişi annesini bıçakla öldürdü
Mersin'in Mut ilçesinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen kişi annesini öldürdü.
Mersin'in Mut ilçesinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen kişi annesini öldürdü.
Deveci Mahallesi'ndeki apartmandan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Ali D'nin (48), annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Ali D. gözaltına alındı.
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