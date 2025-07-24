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        Mersin'de bir kişi annesini bıçakla öldürdü

        Mersin'in Mut ilçesinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen kişi annesini öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:45
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        Mersin'de bir kişi annesini bıçakla öldürdü
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        Mersin'in Mut ilçesinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen kişi annesini öldürdü.

        Deveci Mahallesi'ndeki apartmandan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Ali D'nin (48), annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Ali D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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