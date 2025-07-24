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        Kaymakamı Duru ile Belediye Başkanı Önge'den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:49
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        Kaymakamı Duru ile Belediye Başkanı Önge'den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Duru, mesajında, demokrasinin temel taşlarından biri olan basının, halkın doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

        Basın mensuplarının zor şartlar altında büyük özveriyle görev yaptığını kaydeden Duru, "Kamuoyunu aydınlatmak için fedakarca çalışan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de basının toplumların gelişmesinde kilit role sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Gülnar Belediyesi olarak, basın mensuplarımızın görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri adına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Onların sorunlarına duyarlı olacak, şeffaf yönetim anlayışıyla doğru bilgi akışını sağlamaya özen göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, şehit olan ve görevi başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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