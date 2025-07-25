Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri, 11 arazöz ve su tankları yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Karaçukur Mahallesi Sazbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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