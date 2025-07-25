Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karaçukur Mahallesi Sazbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri, 11 arazöz ve su tankları yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti.
Yangının söndürülmesinin ardından soğutma işlemi başlatıldı.
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