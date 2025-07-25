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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:18
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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Karaçukur Mahallesi Sazbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri, 11 arazöz ve su tankları yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti.

        Yangının söndürülmesinin ardından soğutma işlemi başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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