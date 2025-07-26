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        Gazipaşa'daki orman yangını nedeniyle Mersin Anamur'da iki mahalle boşaltıldı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde süren orman yangını nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesindeki iki mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:54 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:54
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        Gazipaşa'daki orman yangını nedeniyle Mersin Anamur'da iki mahalle boşaltıldı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde süren orman yangını nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesindeki iki mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, gece rüzgarın etkisiyle komşu ilçe Anamur'a yaklaştı.

        Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Anamur Belediyesi ekipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşılık önlem aldı.

        Anamur Kaymakamlığınca Karaağa Mahallesi'ndeki 125 vatandaş ve Lale Mahallesi'ndeki 139 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahallelerdeki 260 küçükbaş da güvenli bölgelere götürüldü.

        Tahliye çalışmalarını koordine eden Kaymakam Kemal Duru, vatandaşlarla görüştü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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